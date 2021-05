Nach Randalen durch Fluss geflüchtet - Mit über 100 km/h durch Erfurt vor Polizei geflüchtet

Die Polizei meldet diese Vorfälle aus Erfurt zu Himmelfahrt.

Nach Randalen durch Fluss geflüchtet

Die Polizei wurde am Donnerstagnachmittag zu einer Gruppe randalierender Jugendlicher nach Erfurt-Bischleben gerufen. Sie hatten mehrere Bauzäune umgeworfen, eine Bauleuchte zerstört und drei Verkehrsschilder gestohlen. Die Polizeibeamten stellten die Gruppe von sieben Jugendlichen in unmittelbarer Nähe fest. Als diese die Ordnungshüter erblickten, flüchteten sie. Fünf Jungen im Alter von 16 bis 18 Jahren wurden gefasst. Zwei Jugendliche entkamen der Polizei, indem sie einen Fluss durchquerten. Von den Verkehrsschildern fehlte zunächst jede Spur. Ein Angler fand sie allerdings kurze Zeit später im Flusslauf wieder. Die Jugendlichen erhielten eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und Diebstahl.

Mit über 100 km/h durch Erfurt vor Polizei geflüchtet

Eine Polizeistreife wollte am frühen Donnerstagmorgen in der Weimarischen Straße von Erfurt einen Daimler kontrollieren, weil er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Der Fahrer missachtete aber die Anhaltesignale und gab Gas. Mit mehr als 100 km/h raste er rücksichtslos in Richtung Stadt. Dabei verlor der Streifenwagen den Sichtkontakt zu dem flüchtigen Wagen. Der Daimler konnte kurze Zeit später mit einem 23-jährigen Mann auf einem Tankstellengelände festgestellt werden. Er stand unter Alkoholeinfluss und brachte es auf über ein Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und gegen ihn Anzeige erstattet.

