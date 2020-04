Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nordhausen: 30 Meter Leitplanke beschädigt

Circa 30 Meter Schutzplanke beschädigte ein 20-jähriger Mitsubishi-Fahrer am Sonntagabend auf der Straße zwischen Rodishain und Stempeda in einer Kurve. Den Schaden schätzt die Polizei auf 6500 Euro. Das Auto war zudem so beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Die Feuerwehr musste auslaufende Betriebsstoffe binden.

Von Sonne geblendet

Montagmorgen gegen 7 Uhr wurde ein 67-jähriger Autofahrer in Nordhausen so von der Sonne geblendet, dass er eine Verkehrsinsel auf der Hesseröder Straße übersah und gegen zwei Verkehrszeichen stieß. Der Mann blieb unverletzt. An Schildern und Auto entstand Sachschaden.

