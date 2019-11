Eine Polizeistreife entdeckte den 25-Jährigen und sein Auto in Triptis in einem Straßengraben.

Triptis. Im Straßengraben landete am frühen Mittwochmorgen ein 25-jähriger Autofahrer in Triptis. Die Polizei vermutet Drogenkonsum als Ursache.

Offensichtlich berauschter Autofahrer landet im Straßengraben

Nach Angaben der Polizei entdeckte eine Nachtstreife das Auto und den 25-Jährigen auf einer Routinefahrt in Triptis am frühen Mittwochmorgen in der Neustädter Straße in einem Straßengraben fest.

Das Auto hatte der Fahrer beim Eintreffen der Polizei bereits verlassen. Der 25-Jährige hatte augenscheinlich keine Verletzungen davongetragen.

Als es um die Überprüfung der Fahrtauglichkeit des 25-Jährigen ging, kam heraus, dass sein Auto unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gesteuert hatte. Bei der Leibesvisitation wurden weitere geringe Mengen Betäubungsmittel gefunden sowie die dazugehörigen Utensilien zum Konsum.

Warum der Mann die Kontrolle über sein Auto verlor, konnte von der Polizei abschließend noch nicht geklärt werden. Derzeit wird noch das Ergebnis des Bluttests abgewartet.