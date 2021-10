Planenschlitzer verursachen auf Rastplatz an der B247 hohen Sachschaden

Schwabhausen. Sogenannte Planenschlitzer haben in der Nacht zum Mittwoch auf einem Rastplatz an der B247 mehrere Lkw beschädigt. Sie schlitzten die Planen auf, entwendeten allerdings nichts. Der Sachschaden ist dennoch immens.

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Dienstagabend, gegen 23.45 Uhr, und Mittwochmorgen, gegen 5.30 Uhr, mehrere Lkw auf dem Rastplatz an der B247 beschädigt. Sie schnitten mit einem unbekannten Werkzeug Löcher in die Planen, um nachzuschauen, was auf den Ladeflächen transportiert werde.

Nach gegenwärtigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts gestohlen. Der Sachschaden liegt dennoch insgesamt im fünfstelligen Bereich. Die Polizei sucht derzeit Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03621/781124 entgegen.

