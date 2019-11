Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizei warnt: Mehrere „Enkeltrick“-Anrufe in der Region

Wie die Polizei mitteilte, waren in den vergangenen Tagen mehrere Personen von angeblichen Enkeln oder entfernten Bekannten angerufen worden, die Geldsummen in teilweise fünfstelliger Höhe verlangt hatten.

In den meisten Fällen sollte das Geld sofort abgehoben und zur Abholung bereit gehalten werden. Auch sei am Telefon nach Schmuck und anderen Wertgegenständen im Haus gefragt worden, so die Polizei. Die angerufenen Senioren und ihre Verwandte hätten aber geistesgegenwärtig reagiert und sich schnell an die Polizei gewandt, wodurch Schaden verhindert werden konnte. Die Ermittlungen laufen.

Tipps der Polizei

Die Polizeiinspektion Saalfeld weist nochmals ausdrücklich daraufhin, auf derartige „Enkel“-Anrufe nicht einzugehen, beziehungsweise keinerlei Informationen an dubiose Personen am Telefon herauszugeben. Eine Kommunikation mit bekannten Familienangehörigen zur Einschätzung des Sachverhalts oder eine direkte Kontaktaufnahme mit der zuständigen Polizei wird in diesen Fällen dringend angeraten!

