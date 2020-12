Radfahrer in Jena bei Unfall verletzt: Verursacher flüchtet

Jena. Zu einem Unfall mit einem Fahrradfahrer und Fahrerflucht kam es bereits in der vergangenen Woche. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, habe am 15. Dezember gegen 14.45 Uhr ein junger Radfahrer den Fußgängerweg Fischergasse aus Richtung Löbdergraben befahren. Er habe die Kreuzung zur Knebelstraße überqueren wollen, um in Richtung Stadtrodaer Straße weiterzufahren.

Der junge Mann beschleunigte nach Angaben der Polizei, da die Ampel grün zeigte. Durch seine ins Gesicht gezogene Kapuze habe er allerdings einen aus der Stadtrodaer Straße herannahenden, schwarzen Mercedes mit Anhänger übersehen. Der Radfahrer kollidierte mit dem Anhänger. Durch den Sturz verletzte sich der 27-Jährige und musste medizinisch versorgt werden.

Der Mercedes-Fahrer allerdings setzte seine Fahrt ungehindert fort. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten und Angaben zum Unfallhergang machen können, möchten sich bitte mit der Polizei in Verbindung setzten: Hinweise bitte an die Polizei Jena unter Telefon 03641/ 810