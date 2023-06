Radfahrer stirbt nach schwerem Unfall in Heiligenstadt

Heiligenstadt. Bei einem Unfall mit einem Auto ist ein Radfahrer in Heiligenstadt so schwer verletzt worden, dass er kurze Zeit später starb.

Ein Radfahrer ist am Donnerstagmorgen bei einem Unfall in Heiligenstadt so schwer verletzt worden, dass er kurze Zeit später im Krankenhaus starb. Das bestätigte die Polizei am Freitag.

Der 67-jährige Radfahrer wollte in der Grünewaldstraße an einem Auto vorbeifahren, das an dieser Stelle angehalten hatte. Der Radfahrer kollidierte mit dem Auto.

Durch den Zusammenstoß kam der Radfahrer zu Fall und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er starb im Krankenhaus.

