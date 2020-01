Der Katastrophenschutz ist gemeinsam mit Polizei und Rettungsdienst vor Ort in Meinungen. Dort wurde am Montagvormittag die Polizeiinspektion wegen eines verdächtigem Pakets geräumt.

„Sarin“-Paket abgegeben – Polizeiinspektion in Meiningen geräumt

Am Montagmorgen machten sich Polizei, Rettungsdienst und der Katastrophenschutz auf den Weg in die Polizeiinspektion Meiningen-Schmalkalden. Wie eine Pressesprecherin der Landespolizeiinspektion Suhl am Telefon mitteilte, hatte dort am Vormittag gegen 10 Uhr ein Mann ein Paket mit der Aufschrift „Sarin“ abgegeben.

Da es sich bei Sarin um einen chemischen Nervenkampfstoff handelt, welcher bereits in kleinen Mengen tödlich wirkt, wurde die Polizeiinspektion innerhalb kurzer komplett geräumt. Derzeit wird der Inhalt des Paketes überprüft. Laut Pressesprecherin verlief die Räumung der Polizeidienststelle ohne Vorkommnisse.

Weitere Informationen sind aktuell nicht bekannt. Auch nicht, um wen es sich bei der Person gehandelt hat, welche das Paket abgegeben hatte.

Erst vor zehn Tage musste der Thüringer Landtag in Erfurt geräumt werden, nachdem der AfD-Politiker Björn Höcke eine verdächtige Postsendung erhalten hatte. Wie sich hinterher herausstellte, hatte der Absender eine in Windel mit Urin an Höcke verschickt.