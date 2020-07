Die 16-Jährigen hatten sich betrunken auf ihre Räder gesetzt und waren in einer Kurve zusammengestoßen.

Rohrberg. Zwei 16-Jährige sind im Eichsfeld so schwer gestürzt, dass einer der beiden schwere Verletzungen erlitt. Als die Polizisten eintrafen, bemerkten sie Alkoholgeruch.

Unfall in Kurve: Betrunkene Radfahrer stoßen zusammen

Mit teils schweren Verletzungen endete die Radtour von zwei 16-Jährigen Montagabend im Eichsfeld. Die Jugendlichen waren mit ihren Rädern gegen 20.45 Uhr auf der Straße Mühltrift in Richtung Schachtebich in der Gemeinde Rohrberg unterwegs. In einer Kurve stießen beide Radfahrer, die nebeneinander herfuhren, offenbar plötzlich zusammen und stürzten. Einer der beiden erlitt schwere Verletzungen. Der zweite Radfahrer wurde leicht verletzt.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten, dass die Teenager Alkohol getrunken hatten. Ein Test bei einem der beiden ergab über 1 Promille, bei dem anderen über 1,3.

