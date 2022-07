Schwerer Raub in Gothaer Tankstelle - Polizei sucht mit Video nach Täter

Gotha. In einer Tankstelle in Gotha ist es zu einem schweren Raub gekommen. Jetzt sucht die Polizei nach dem Täter oder der Täterin - mit Videoaufzeichnungen.

Am Freitagabend, 17. Juni, ist eine Tankstelle in Gotha ausgeraubt worden. Gegen 20.45 Uhr betrat der oder die Unbekannte den Verkaufsraum der Tankstelle in der Puschkinallee. In diesem Fall handelt es sich laut Polizei um einen schweren Raub.

Nun sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu der unbekannten Person oder deren Aufenthaltsort machen können. Die Unbekannten hatten sich für den Raub vermummt, sodass laut Polizei unklar ist, ob es sich um eine Täterin oder einen Täter handelt.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die unbekannte Person ging in den Verkaufsraum, öffnete die Kasse und entleerte diese vollständig. Ein Video des Täters oder der Täterin finden Sie hier.

Auffälliger Ring am Ringfinger

Bekleidet war die Person u.a. mit einer schwarzen Jacke, vermutlich der Marke "Bench". Er oder sie hatte eine schwarze, größere Umhängetasche, möglicherweise der Marke "Jack Wolfskin" bei sich. Außerdem trug die Person einen auffälligen Ring am Ringfinger der linken Hand. Hierbei könnte es sich um einen Ehering handeln, so die Polizei.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 entgegen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen:

NEU: Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.