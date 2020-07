Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schwerverletzter bei Unfall in Erfurt - Verursacher alkoholisiert

Ein angetrunkener Autofahrer hat in Erfurt einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein 59-Jähriger schwer verletzt wurde.

Der 58-Jährige war am Sonntagabend an einer roten Ampel an der Kreuzung Schillerstraße/Schmidtstedter Knoten mit seinem Wagen auf das Auto des 59-Jährigen aufgefahren, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dadurch wurde auch ein davor wartender Mann auf einem Motorroller erfasst. Der 59-jährige Autofahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

58-Jähriger zu Alkoholtest vor Ort nicht in der Lage

Der Rollerfahrer wurde mehrere Meter weit nach vorn geschleudert, trug allerdings „nur“ leichte Verletzungen am Rücken davon.

Ein Atemalkoholtest, den der 58-Jährige nicht vor Ort, sondern erst auf der Dienststelle durchführen konnte, ergab beim Unfallverursacher ein Ergebnis von mehr als 1,1 Promille. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung gefertigt. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

