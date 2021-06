Seltsames Tier vermutet: Polizei bei 92-jähriger in Sömmerda

Sömmerda. Komische Geräusche brachten die Rentnerin um den Schlaf. Was den Lärm verursachte, lesen Sie hier.

Eine 92-Jährige rief in der Nacht zum Freitag bei der Polizei in Sömmerda an. Die betagte Dame vermutete ein unbekanntes Tier in ihrem Schlafzimmer, wie die Beamten mitteilten. Sie hatte Geräusche gehört und tippte auf ein Kaninchen. Als die Beamten eintrafen, konnten sie weder ein Kaninchen noch ein anderes Tier bei der Seniorin feststellen.

Allerdings hatte die 92-Jährige die Abzugshaube in der Küche angelassen. Die schwerhörige Frau hatte das Geräusch fehlinterpretiert. Die Polizisten schalteten das Gerät aus, so dass die Rentnerin beruhigt weiter schlafen konnte.

