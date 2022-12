Sextortion: Erneut Erpressung mit Nacktfotos in Thüringen

Bad Salzungen. In Bad Salzungen sind einem Mann freiwillig preisgegebene Nacktfotos zum Verhängnis geworden. Er wurde damit erpresst, weigerte sich aber, die geforderte Summe zu zahlen.

7000 Euro sollte ein 34-Jähriger an eine ihm unbekannte Dame überweisen, um so die Veröffentlichung intimer Aufnahmen abzuwenden. Zuvor nahm der Geschädigte eine Freundschaftseinladung von der Unbekannten in einem sozialen Netzwerk an und schreib regelmäßig Nachrichten mit ihr. Nach einiger Zeit schickte er Nacktbilder von sich, die ihm nun zum Verhängnis wurden. Da er die geforderte Summe nicht zahlte, veröffentlichte die Unbekannte die Bilder im Netz. Die Ermittlungen zur Betrügerin dauern weiter an.

So schützen Sie sich vor sexueller Erpressung:

Nehmen Sie keine Anfragen fremder Personen an

Seien Sie zurückhaltend bei der Veröffentlichung privater Daten

Verschicken Sie keine intimen Fotoaufnahmen

Falls es bereits zur Übermittlung intimer Aufnahmen gekommen ist und Sie nun erpresst werden:

Überweisen Sie keinesfalls Geld. Die Erpressung hört nach Zahlung der geforderten Summe meist nicht auf

Melden Sie den Fall sofort bei der Polizei und erstatten Sie eine Anzeige

Veranlassen Sie die Löschung der veröffentlichten Bildaufnahmen über den Betreiber

Brechen Sie den Kontakt zur betreffenden Person ab und reagieren Sie auf keinerlei Nachrichten

Sichern Sie den Chatverlauf, um diesen der Polizei für weitere Ermittlungen zur Verfügung zu stellen

