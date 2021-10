Sporthalle in Weimar verfassungsfeindlich besprüht - Mann bei Unfall verletzt

Mit Deospray Wände verunstaltet, Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Moped - die Meldungen der Polizei für Weimar.

Wand besprüht

Augenscheinlich mit Deospray besprühten noch unbekannte Personen Mittwoch die Wand einer Umkleidekabine einer Weimarer Sporthalle. Das in einer Größe von fast einem Quadratmeter gesprühte verfassungsfeindliche Symbol konnte durch den Verantwortlichen vor Ort aber wieder entfernt werden.

Mit Auto kollidiert

In Süßenborn kam es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Moped. Als der 19-jährige Mopedfahrer in der Ortslage nach links abbiegen wollte, übersah er einen entgegenkommenden Skoda. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge in deren Folge sowohl das Auto als auch das Moped nicht mehr fahrbereit waren. Der 19-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur Kontrolle ins Klinikum verbracht.

Jetzt zum OTZ-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen