Herrenloser Koffer: Bahnhofvorplatz in Nordhausen abgesperrt

Nordhausen. Experten haben einen herrenlosen Koffer am Bahnhof Nordhausen untersucht. Der Entschärfungsdienst fand diese Dinge in der schwarzen Tasche.

Ein herrenloser Koffer sorgte am Bahnhof in Nordhausen am Mittwochvormittag für Aufregung. Die Polizei hatte den Bahnhofsvorplatz abgesperrt.

Ob es sich um eine unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung (USBV) handelt, sollen Experten klären, die angefordert wurden. Der Entschärfungsdienst hat mittlerweile Entwarnung gegeben. In der Tasche waren Kleidungsstücke und Bierflaschen.

Das verdächtige Gepäckstück. Foto: Marco Kneise

