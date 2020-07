Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Streit mit Zechpreller eskaliert vor Bar

Ein 20-Jähriger ließ sich am Donnerstagabend in einer Shisha-Bar in der Eisenacher Alexanderstraße Rauchwaren und Alkohol schmecken. Anschließend gab er gegenüber dem Personal an, über keinerlei Zahlungsmittel zu verfügen.

Nachdem jegliche Aufforderungen das Lokal zu verlassen, erfolglos blieben, soll der 29-jährige Betreiber der Bar den 20-Jährigen gewaltsam aus der Bar gedrängt haben. Beide Männer schlugen in der Folge aufeinander ein, so die Polizei. Der 20-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Es seien Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Betrugs eingeleitet worden.

