Thüringer stirbt in hessischem Badesee

Eschwege/Sömmerda Angler hatte die Notlage des Mannes aus Sömmerda bemerkt und versuchten ihn zu retten.

Ein Mann ist am Dienstag tot aus dem Werratalsee im hessischen Werra-Meißner-Kreis geborgen worden. Laut Informationen des MDR soll es sich dabei um einen 33-Jährigen aus Sömmerda handeln.

Die Polizei gehe zurzeit davon aus, dass der Mann ertrunken ist, teilte ein Sprecher mit. Ob die Staatsanwaltschaft eine Obduktion anordnen wird, stand zunächst noch nicht fest.

Drei Angler waren den Angaben zufolge am frühen Dienstagabend auf die Notlage des Mannes in dem See nahe Eschwege aufmerksam geworden. Sie hätten noch vergeblich versucht, ihn selbstständig zu retten. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den 33-Jährigen demnach nur noch tot aus dem Werratalsee bergen.

Anzeichen auf ein Fremdverschulden gebe es nicht, sagte der Sprecher. Die Polizei gehe aufgrund der Umstände davon aus, dass der Mann, der aus dem nahegelegenen Thüringen stammt, den See freiwillig aufgesucht habe und dort baden gegangen sei, hieß es.

