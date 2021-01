Tödlicher Arbeitsunfall in Gebesee

Bei einem Arbeitsunfall in Gebesee im Kreis Sömmerda ist am Samstagnachmittag ein Mann ums Leben gekommen. Der 26-Jährige war mit seinem Bein in eine Häckselmaschine geraten, bestätigte die Polizei. Dabei wurde sein Bein abgetrennt.

Mehrere Versuche zur Reanimierung scheiterten. Mit einem Hubschrauber wurde den Mann schwer verletzt ins Krankenhaus transportiert. Dort erlag er seinen Verletzungen.

Zum genauen Unfallhergang ermitteln die Kripo und das Amt für Arbeitsschutz.

Psychologen waren im Einsatz, um Rettungskräfte zu betreuen.

