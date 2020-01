Viele Rettungskräfte waren an der Suche nach der 58-jährigen Frau am Kleinen Hörselberg beteiligt.

Vermisste Frau tot am Kleinen Hörselberg im Wartburgkreis gefunden

Nur noch tot konnte eine 58-Jährige aus dem Erbstromtal am Freitagnachmittag (3. Januar) am Kleinen Hörselberg im Wartburgkreis gefunden werden. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage mitteilte, sei die Frau bereits in den Nachmittagsstunden des Donnerstags durch ihre Familie vermisst worden, in der Nacht informierten die Angehörigen auch die Polizei. Diese begann noch in der Nacht mit den Such- und Ermittlungsmaßnahmen.

Ermittlungen in alle Richtungen Am Freitagmorgen kamen bei er intensive Suche nach der Vermissten auch ein Polizeihubschrauber und die Bergwachten aus Ruhla und Bad Liebenstein zum Einsatz. Gegen Mittag fanden die Retter dann den leblosen Körper der Frau im unwegsamen Gelände am Hang des Berges. Es dauerte mehrere Stunden, bis die schwierige Bergung durch die Hilfskräfte abgeschlossen war. Woran die Frau starb, konnte die Polizei am gestrigen Tag noch nicht sagen. Weder Unfalltod, noch Suizid oder Gewaltverbrechen könnten ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen würden daher zunächst in alle Richtungen laufen, so der Polizeisprecher auf Anfrage. Hubschrauber erregt Aufsehen Der Einsatz des Polizeihubschraubers hatte für großes Aufsehen in den Gemeinden rund um die Fundstelle am Kleinen Hörselberg gesorgt, die örtliche Feuerwehr hatte die Polizei für ihre Maßnahmen nicht hinzugezogen. Weitere Blaulichtmeldungen