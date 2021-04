Transporterfahrer auf A4-Rastplatz vermutlich betäubt und ausgeraubt - Feuerwehr und Polizei im Großeinsatz

Die Feuerwehr sperrte den Bereich weiträumig ab und ging unter schwerem Atemschutz mehrfach mit Gasmessgeräten an und in das Fahrzeug um dieses zu kontrollieren.

Weimarer Land Die Befragung des Fahrer ergab, dass er am Montagnachmittag in Arnstadt einkaufen war und dort eventuell ausgespäht wurde. Vermutlich folgten ihm die Täter dann auf den Rastplatz und leiteten Gas in sein Fahrzeug.

Am Dienstagmorgen bemerkte ein Kleintransporterfahrer auf der Autobahnraststätte Eichelborn Nord, dass er vermutlich in der letzten Nacht durch unbekannte Täter mit Gas in seinem Fahrzeug betäubt und ausgeraubt wurde. Die Fahrerscheibe seines Transporter war eingeschlagen und es fehlten laut seiner Aussagen 1200 Euro Bargeld und seine Papiere.

Nach dem Eintreffen der Autobahnpolizei klagte der Mann zudem über Unwohlsein und Kopfschmerzen. Aufgrund der unklaren Lage mit einem Gefahrstoff wurden die Freiwilligen Feuerwehren des Umkreises und der Gefahrgutzug des Weimarer Landes alarmiert.

Die Feuerwehr sperrte den Bereich weiträumig ab und ging unter schwerem Atemschutz mehrfach mit Gasmessgeräten an und in das Fahrzeug um dieses zu kontrollieren. Der Transporterfahrer wurde durch den Rettungsdienst vor Ort betreut. Ein Weiterbehandlung in einer Klinik verweigerte er jedoch und verblieb an der Einsatzstelle.

Nach dem die Messgeräte der Feuerwehren mehrfach keine Gefahren mehr anzeigten, wurde die Einsatzstelle wieder freigegeben.

Die Autobahnpolizeiinspektion und die Kriminalpolizei Erfurt haben ihre Ermittlungen aufgenommen. Dabei wurden umfangreiche Spuren am Fahrzeug gesichert. Vor dem Fahrzeug lag auch die zertrümmerte Scheibe der Fahrertür.

Die Befragung des Fahrer ergab, dass er am Montagnachmittag in Arnstadt einkaufen war und dort eventuell ausgespäht wurde. Er hatte zu diesem Zeitpunkt 1200 Euro in Bar in der Geldbörse. Vermutlich folgten ihm die Täter dann auf den Rastplatz und leiteten das Gas ins Fahrzeug ein und raubten ihn aus. Im Bereich der Campingszene ist diese Methode schon häufiger vorgekommen.

