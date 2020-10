Unbekannte vergiften Geflügel im Kreis Sömmerda

In einer Kleingartenanlage in Walschleben verendeten mehrere Hühner, nachdem sie eine giftige Substanz aufgenommen hatten. (Symbolbild)

Walschleben. In Walschleben sind mehrere Hühner und Enten in einer Gartenanlage verendet, nachdem Gift in das Gehege gestreut wurde.

Durch unbekannte Personen wurde laut Polizei in der Nacht vom Donnerstag (01.10.20, 19:00 Uhr) zum Freitag (02.10.20, 13:00 Uhr) in der Kleingartenanlage „An der Gera“ in Walschleben eine bislang unbekannte Substanz in ein Geflügelgehege hineingeworfen. Durch die darin gehaltenen Hühner und Enten wurde diese Substanz aufgenommen, was dazu führte, dass mehrere Tiere verendeten.

Auf Grund des Vorfalles wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Vestoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.

Erneut Pferd auf Koppel angegriffen – Tier musste eingeschläfert werden

Weitere Polizeimeldungen aus der Region