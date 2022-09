Unbekannte verletzen Pferde im Wartburgkreis – Polizei sucht Zeugen

Treffurt In Treffurt im Wartburgkreis sind zwei Pferde auf einer Koppel verletzt worden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Unbekannte haben in der Nacht vom 21. September zum 22. September und in der darauffolgenden Nacht zwei Pferde auf einer Koppel im Gartenweg in Treffurt verletzt. Die beiden Tiere wurden veterinärmedizinisch behandelt.

Laut Mdr Thüringen wurden die Pferde mit Stichen verletzt. Die Verletzungen seien nicht lebensbedrohlich.

Die Polizei sucht Personen, die Verdächtiges im Bereich der Pferdekoppel gesehen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer: 0235562/2022) mit der Polizei Eisenach in Verbindung zu setzen.

