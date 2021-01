Unfälle und Staus wegen Schneeglätte in Thüringen – Es bleibt winterlich

Neuschnee hat in Thüringen auch am Dienstag für zahlreiche Behinderungen im Straßenverkehr gesorgt. (Symbolfoto)

Jede Menge Neuschnee und stellenweise kräftiger Wind haben am Dienstagmorgen auf Thüringens Autobhanen und Straßen für zahlreiche Behinderungen und Unfälle gesorgt.

Aktuell kommt es hier zu Behinderungen (Stand 8.21 Uhr):

Auf der A4 in Richtung Dresden behindern auf Höhe der Abfahrt Bucha in den Morgenstunden liegengebliebene Lkw den Autobahnverkehr.

In der Gegenrichtung sorgt zwischen den Anschlussstellen Jena-Göschwitz und Nohra Schneeglätte für zähflüssigen Verkehr.

Auf der A9 hat es zwischen Triptis und Droyßig in Richtung Berlin einen Unfall gegeben. Der Verkehr staut sich hier stellenweise auf 25 Kilometer.

Auf der B4 hat auf Höhe der Abfahrt Gebesee ebenfalls einen Unfall gegeben. In Richtung Nordhausen kommt es hier deshalb zu Behinderungen.

Mehrere querstehende Fahrzeuge behindern auf der L2309 im Weimarer Land zwischen Auerstedt und Bad Sulza den Verkehrsfluss.

(Quelle MDR Verkehrszentrum)

Unfall mit drei Lkw bei Eisenach

Wegen eines Unfall mit drei Lastwagen war die Autobahn 4 am Dienstagmorgen zwischen den Anschlussstellen Eisenach-Ost und Eisenach-West in Richtung Frankfurt am Main komplett gesperrt. Ein Lkw hatte sich aus bisher unbekannten Gründen quer über die Fahrbahn gestellt, .

Bis zu 15 Zentimeter Schnee im Thüringer Wald

Auch in den kommenden Tagen bleibt es bei dem Winterwetter in Thüringen. Am Dienstag zieht ab dem Vormittag von Nordwesten her weiterer Schneefall auf. Im Tiefland erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) bis zu 5 Zentimeter Neuschnee, am Südrand des Thüringer Waldes können 15 oder mehr Zentimeter liegen bleiben.

Ansonsten bleibt es meistens bedeckt. Die Höchsttemperaturen liegen bei zwei Grad im Tiefland, in den Bergregionen herrscht Dauerfrost. Nachts wird auch im Tiefland mit leichtem Frost gerechnet.

Am Mittwoch bleiben die Temperaturen weitgehend unverändert. Ab dem Nachmittag ist wieder mit Schneeregen und Schnee zu rechnen, der allerdings nur in den Bergregionen liegen bleiben soll. Der Himmel bleibt bedeckt.