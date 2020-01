Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unfall bei Steinbrücken: Frau ist verletzt

Mit leichten Verletzungen endete für eine junge Frau am Sonntagnachmittag ihre Autofahrt auf der Bundesstraße 4 bei Nordhausen, berichtete am Montag die Nordthüringer Landespolizeiinspektion. Die 26-jährige Frau aus Sachsen-Anhalt befuhr die B 4 zwischen Nordhausen und Sondershausen, als sie kurz hinter dem Abzweig nach Steinbrücken in einer Rechtskurve plötzlich die Kontrolle über ihren VW Polo verlor. Die Unfallursache ist bislang noch unbekannt. Vermutlich war die Frau zu schnell in dieser Kurve. Der Pkw überschlug sich, bevor er auf einem angrenzenden Feld zum Stillstand kam. Die Frau erlitt einen Schock. Die Rettungskräfte brachten sie ins Südharz-Klinikum. Das Unfallfahrzeug musste abgeschleppt werden. Auf der Bundesstraße kam es einige Zeit zu Verkehrsbehinderungen, die sich auf den Verkehr in beiden Richtungen auswirkten.