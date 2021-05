Unfall mit drei Autos - Mutmaßliche Drogenhändler gestoppt - Bei Fluchtversuch gegen Polizeiauto

Das sind die Meldungen der Polizei für Weimar, Apolda und dem Weimarer Land.

Unfall mit drei Autos und einem Verletzten in Umpferstedt

Am Dienstag gegen 13.15 Uhr fuhren drei Fahrzeuge von der B 87 aus Richtung Mellingen kommend in Richtung Umpferstedt. Am Ortseingang Umpferstedt musste ein Pkw-Fahrer aufgrund eines vor ihm abbiegenden Fahrzeuges anhalten. Eine nachfolgende Pkw-Fahrerin hielt ebenfalls an. Der Fahrer eines Land-Rovers bemerkte dies zu spät, fuhr auf den stehenden Pkw auf und schob diesen auf das davor wartende Fahrzeug. Durch den Aufprall wurde ein Pkw-Fahrer leicht verletzt, benötigte jedoch keine medizinische Behandlung vor Ort. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 8.500,- Euro.

Mutmaßliche Drogenhändler gestoppt

Bei einer Fahrzeugkontrolle zu Himmelfahrt gegen 19.30 Uhr auf der Umgehungsstraße / Abzweig Gaberndorf wehte den Beamten ein starker Cannabis-Geruch aus dem mit vier Personen besetzten Pkw entgegen. Ein Drogenschnelltest beim Fahrer reagierte positiv auf Opiate. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges und der Insassen konnten verschiedene Substanzen und eine größere Menge Bargeld, welches auf Drogenhandel hinweisen könnte, sichergestellt werden. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Durchsuchung der Wohnungen der Fahrzeuginsassen an.

Auch hier wurden Drogen, Bargeld,eine größere Anzahl Mobiltelefone sowie eine gefälschte 50 Euro Banknote sichergestellt. Bei dem Fahrer des Pkw wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Haftbefehle ergingen nicht, die 4 jungen Männer wurde nach Abschluss der Maßnahmen entlassen.

Jugendlicher Leichtsinn

Am Donnerstag gegen 18.25 erhielt die Polizei die Information, dass drei Jugendliche, welche einen Bollerwagen ziehen, auf dem Plattenweg von Weimar-Nord Richtung Gaberndorf mehrere Leitpfosten aus dem Boden gerissen haben. Die Polizeibeamten stellten fest, dass die jungen Männer alle im Alter von 16 Jahren zwei Leitpfosten in ihrem Besitz hatten. Nach Atemalkoholkontrolle wurden die Leitpfosten wieder zurückgebracht und die Jugendlichen ihren Eltern übergeben.

Blitzableiter gestohlen

Am Donnerstag gegen 4.10 Uhr wurde in Bad Sulza, Am Gradierwerk, ein beschädigtes Schloss eines Bauzaunes und das Fehlen mehrerer Blitzableiter aus Kupfer festgestellt. Unbekannte gelangten auf das Gelände und entwendeten die Sachen. Das Beutegut wird auf ca. 150,-EUR geschätzt.

Pedelec-Fahrer fährt bei Fluchtversuch gegen Polizeiauto

Zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten kam es am Donnerstag gegen 14.57 Uhr. Der polizeibekannte Fahrer eines Pedelec fuhr in Apolda den Gehweg in der Stobraer Straße und sollte kontrolliert werden. Dieser Kontrolle wollte sich der Fahrer entziehen, fuhr auf das Fahrzeug der Polizei auf und verletzte sich dabei leicht. Verdacht des Fahrens unter Alkohol/Betäubungsmittel lag hier nahe. Der Schaden am Funkwagen beläuft sich auf ca. 1500,-EUR. Weitere Maßnahmen wurden eingeleitet.

Polizeiauto beschädigt

Während des Einsatzes der Polizei bei einer Ruhestörung in der Stobraer Straße in Apolda wurde im Zeitraum von 23.25 Uhr bis 23.45 Uhr der abgestellte Funkwagen durch unbekannte Täter beschädigt. Das Tatmittel wurde vor Ort gesichert und wird spurentechnisch untersucht. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf ca. 500,-EUR. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 03644/5410 zu melden.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen

Messerstecherei, Einbruch ins Shoppingcenter, Penis gezeigt: So verlief der Männertag in Thüringen

Erfurts Oberbürgermeister nach Corona-Verstoß: „Regeln gelten auch für mich“

Mann verprügelt mehrere Menschen am Fischmarkt - Junge Männer leisten Widerstand