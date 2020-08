Gotha. Zwei polizeibekannte Männer haben in Gotha einen 25-Jährigen attackiert und verletzt.

Vater und Sohn schlagen auf 25-Jährigen ein

Bei einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern ist am späten Montagabend in der Gothaer Konstantin-Ziolkowski-Straße ein 25-Jähriger verletzt worden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte sich nach derzeitigem Kenntnisstand gegen 22.15 Uhr zunächst ein Streit mit einem 42-Jährigen entwickelt. Als dessen 22-jähriger Sohn hinzukam, griffen die offenbar alkoholisierten Männer den 25-Jährigen an, sodass dieser Gesichtsverletzungen erlitt und in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Gegen die beiden polizeibekannten Tatverdächtigen wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzungsdelikten eingeleitet.

