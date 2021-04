Wäsche und Wartung: Frühjahrsputz in Thüringer Autobahntunneln startet am Montag

Jena. In der kommenden Woche ist mit Einschränkungen wegen Pflegearbeiten in drei Thüringer Autobahntunneln zu rechnen.

Am Montag (12. April 2021) starten der Frühjahrsputz und Wartungsarbeiten in den Thüringer Autobahntunneln. Die Arbeiten finden in den Nachtstunden statt. Deshalb kommt es in dieser Woche im Jagdbergtunnel (A4), im Rennsteigtunnel und dem Tunnel Alte Burg (beide A71) zu Behinderungen. Wir haben alle bis Ende Mai geplanten Wartungstermine für die Thüringer Autobahntunnel im einzelnen aufgelistet.