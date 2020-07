Die Täter verlängern das Funksignal des Schlüssels und gaukeln dem Auto so vor, dass sich der Autoschlüssel in unmittelbarer Nähe befindet.

Elxleben. Indem sie das „Keyless-Go“-System manipulierten, haben Diebe einen 70.000 Euro teuren BMW aus einem Carport im Landkreis Sömmerda gestohlen. So sind die Täter genau vorgegangen.

Warnung vor Autodieben: 70.000 Euro teurer BMW per „Keyless-Go“ gestohlen

Ein hochwertiger BMW im Wert von ungefähr 70.000 Euro ist Donnerstagmorgen aus einem Carport in Elxleben gestohlen worden, sehr wahrscheinlich in den frühen Morgenstunden.

Nach ersten Erkenntnissen manipulierten die Diebe das „Keyless-Go“-System. Die Täter suchen mit einer speziellen Funktechnik das Signal des Fahrzeugschlüssels im Haus und verlängern dieses in Richtung des Autos. So können die Diebe dem Wagen vorgaukeln, dass sich der Autoschlüssel in unmittelbarer Nähe befindet. Das Fahrzeug lässt sich dann öffnen, starten und wegfahren.

Um diese Funkstreckenverlängerung nicht zu ermöglichen, sind besondere Vorsorgemaßnahmen notwendig. Das Funksignal des Autoschlüssels sollte vom Ablageort im Haus nie bis zum parkenden Auto reichen, das bedeutet, dass die Schlüssel nicht ungeschützt in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür abgelegt werden sollen. Auf Nummer sicher geht man mit einer Aluminiumhülle für den Schlüssel. Eine solche Hülle ist funkdicht, das Orten des Signals ist ausgeschlossen. Manche Autohersteller bieten auch eine temporäre Deaktivierung der Autoschlüssel an. Das Funksignal lässt sich dann manuell ausschalten.

