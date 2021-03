Erste iPads gehen an Weimarer Schulen

Ein Klassensatz von 20 iPads ist am Freitag an Schulleiter Steffen Ludwig von der Park-Regelschule übergeben worden. Die Tablet-Computer gehören zu den 1000 Geräten, die bereits Mitte Februar in den Schulen ankommen sollten. Nach einer verspäteten Lieferung verging weitere Zeit, weil man sie mit einer Schulverwaltungssoftware bespielt habe, hieß es aus der Stadtverwaltung. Die Auslieferung an alle Schulen der Stadt sei innerhalb der nächsten Wochen geplant.