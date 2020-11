Mehr als zehn Wohngebiete in und um Gotha werden momentan geplant oder bebaut, in den meisten Fällen bevorzugt für Einfamilienhäuser. „Mehrfamilienhäuser sind in der Stadt Gotha momentan nicht nachgefragt“, stellt Bürgermeister Ulf Zillmann (CDU) fest.

Eine Ausnahme bilde das Areal Alte Polizei an der Reinhardsbrunner Straße. Dort sollen vier Mehrfamilienhäuser errichtet werden. Der Investor tue ihm ein bisschen leid, sagt Zillmann. Eine denkmalgeschützte Kiefer stehe auf dem Grundstück und stelle sich dem Elf-Millionen-Euro-Vorhaben bis jetzt in den Weg. Auch der dort entlangführende Leinakanal erschwere das Ganze. Über ein Jahr habe er deswegen verloren. Daran sei aber nicht die Stadt Gotha schuld, betont Zillmann. Ob der Investor bei der Stange bleibe, sei nicht sicher.

Den Einfamilienhausbau am Schafrasen und In der Klinge hat der Stadtrat mit zwei Beschlüssen weiter auf den Weg gebracht. Das Vorhaben am Schafrasen werde zur Durchmischung von Gotha-West beitragen, ist Zillmann überzeugt. Auf 3,8 Hektar mit 40 Bauplätzen sollen „kostengünstige und bedarfsgerechte Häuser“ entstehen, wo einst Plattenbauten standen. Diese waren Anfang der 2000er abgerissen worden. Wenn das Projekt Schafrasen von Erfolg gekrönt sei, könne das Areal mit dem Investor weiter entwickelt werden.

In der Klinge muss für Lärmschutz gesorgt werden

Ebenfalls in Gotha-West, in der Werner-Sylten-Straße, sind Bauplätze für zwei Einfamilienhäuser vorgesehen. Das Projekt Ida-Heim – An der Goldnen Aue sieht den Bau von 17 Einfamilienhäusern vor.

Ein interessantes Wohngebiet nennt Zillmann die 0,8 Hektar große Fläche westlich der Sonneborner Straße. Dort sollen sechs Einfamilienhäuser entstehen. Der Beschluss werde voraussichtlich im ersten Quartal des nächsten Jahres gefasst. Aktuell laufen Prüfung hinsichtlich Immissionsschutz und Abwasserentsorgung. Hinsichtlich des Lärmschutzes Richtung Schießanlage sei Klärung in Sicht.

Wegen der beabsichtigten Bebauung des 0,3 Hektar großen Areals nördlich der Wiesengasse in Siebleben seien Stellungnahmen aus der Bevölkerung eingegangen, nicht immer positive, so Zillmann. Der Eigentümer prüfe momentan, ob er das Mehrfamilienhaus-Projekt in den Einfamilienhaus-Bau umwandele. Die Stadt befürworte das. Etwa acht Einfamilienhäuser würden darauf passen.

Weitere 40 Einfamilienhäuser sieht der Plan für das knapp fünf Hektar große Areal Am Weinberg vor, ebenfalls in Siebleben gelegen. Momentan würden dort die Kosten für eine alternative Erschließung durch den Eigentümer und Erschließungsträger ermittelt.

Wegen des Baues einer Wohnanlage in der Salzgitterstraße habe sich der Investor im Bauausschuss eine blaue Nase geholt. Er habe reagiert und sei wieder vorstellig geworden. Er möchte das Projekt in normale Wohnungen umwandeln. Das Thema werde bald dem Bauausschuss auf dem Tisch liegen, kündigte Zillmann dem Stadtrat an.

Am Standort Ernst-Thälmann-Straße in Uelleben sind 18 Wohneinheiten vorgesehen. Die Abwasserentsorgung dort sei kompliziert. Deswegen nehme die Planung dafür noch einige Zeit in Anspruch.

Im Gebiet Güldene Aueviele Grundstücke schon verkauft

Zu den abgeschlossenen Planverfahren mit teilweiser schon erfolgter Bebauung gehört die Güldene Aue westlich der Schubertstraße. Die meisten Grundstücke für 40 weitere Einfamilienhäuser seien schon verkauft, sagt der Bürgermeister.

Das Areal des Wohngebietes Riedweg am Aquarium Gotha habe leider jahrelang brachgelegen. Jetzt bewege sich der Investor. Acht Einfamilienhäuser sollen dort verkauft werden.

Für die Siedlung am Heutalsweg gebe es aktuell keine Bauanfragen. Dort sind Mehrfamilienhäuser geplant, aber die sind derzeit in Gotha nicht gefragt.