12,8 Mio Euro vom Bund: Entscheidung für Eisenach kurz nach Mitternacht

Die Entscheidung fiel kurz nach Mitternacht in den frühen Morgenstunden des Freitags: Der Haushaltsausschuss des Bundestages macht den Weg zur Förderung des Projektes „Sporthalle im O1“ in Eisenach frei. Mit einem Bundeszuschuss von 12,8 Millionen Euro ist die Finanzierung des Projektes gesichert. Das Geld, so der Erfurter SPD-Bundestagsabgeordnete Carsten Schneider, kann kann in vier Jahresscheiben abgerufen werden.

Die geplanten Kosten in Höhe von 26,2 Millionen Euro werden außerdem über Landesmittel durch eine bereits bewilligte Schuldendiensthilfe (9 Millionen), Mittel aus der Sportstättenförderung (1,25 Millionen), Städtebaufördermittel (2,2 Millionen) sowie einen im Etat 2020 verankerten städtischen Eigenanteil (1,6 Millionen) getragen. Geplant ist, in das denkmalgeschützte O1 einen Hallenneubau mit etwa 4000 Zuschauerplätzen sozusagen hinein zu stellen. Gute Nachricht besonders für die Handballer Die Halle wird im O1 als ein komplett neues Gebäude mit autarkem Tragwerk und eigener Statik entstehen, sozusagen „Halle in Halle“. Als „gut eingesetztes Geld“ sieht dies Schneider selbst. Vor 1,5 Jahren hätten Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) und Eisenachs SPD-Fraktionschef Michael Klostermann ihn auf eine mögliche Unterstützung angesprochen. Daraus habe sich auch mit SPD-Kollegen Johannes Kahrs eine gute Zusammenarbeit und eben dieses „schlüssige Konzept“ entwickelt. Die Förderung selbst sei ungewöhnlich hoch. Aber die Innenstadtlage, die Wiederbelebung des markanten Industriedenkmals und die Hilfe für die Handballer des ThSV sowie die anderen Sportler in Eisenach hätten den Ausschuss davon überzeugt, „dass wir mit diesem Projekt auch ein Signal des Aufbruchs und der Zuversicht senden“. Größtes Projekt seit der Jahrtausendwende „Mein ausdrücklicher Dank richtet sich an Carsten Schneider“, lobt Klostermann. Schneider habe Wort gehalten und das Projekt „anders als der regionale Bundestagsabgeordnete immer mit Nachdruck unterstützt. Ich bin sehr froh, dass das größte Investitionsprojekt für die Stadt seit der Jahrtausendwende umgesetzt werden kann.“ Dem schließt sich CDU-Landtagsabgeordneter Raymond Walk an: „Damit wird endgültig der Weg frei für den richtigerweise als Leuchtturmprojekt bezeichneten Hallenbau.“ „Das ist so ein Moment, in dem man einfach mal glücklich sein darf“, sagt OB Wolf. Und es sei der Moment, ein ganz großes Dankeschön an alle zu richten, die dabei mitgeholfen hätten, allen voran an Carsten Schneider. „Der Weg war nicht einfach. Aber es ist schön, wenn sich die intensive Arbeit und die vielen Gespräche der vergangenen 1,5 Jahre dann so gelohnt haben“, so Wolf.