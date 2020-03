Die AWO hat entschieden, die Betreuungs- und Verpflegungsentgelte auch bei den Eltern auszusetzen, die ihre Kinder in die Notbetreuung geben (Symbolfoto).

Erfurt. Auch bei Eltern, deren Kinder die Notbetreuung in einem Awo-AJS-Kindergarten besuchen, werden die Betreuungs- und Verpflegungsentgelte ausgesetzt.

Eltern, deren Kinder die Notbetreuung eines Awo-AJS-Kindergartens in Thüringen besuchen, sollen keine Betreuungs- und Verpflegungsentgelte bezahlen. Das teilte die AWO AJS gGmbH mit, die in Erfurt 17 Kindertagesstätten betreibt, in ganz Thüringen sind es 52. Landesweit besuchen im Durchschnitt etwa 250 Kinder eine Notfallbetreuung bei der Awo. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Der Kita-Pakt des Bildungsministeriums hatte die Aussetzung bisher nur für die Eltern geregelt, die ihre Kinder nicht in die Kita geben können. Eltern in Notfallbetreuung sind von der Finanzierung des Landes ausgenommen. „Pflegekräfte, Polizisten, Ärzte, Beschäftigte des Einzelhandels und viele andere Menschen, die in sogenannter kritischer Infrastruktur arbeiten, halten gerade unsere Gesellschaft am Laufen", sagt AJS-Geschäftsführer Michael Hack. Oft mit großem persönlichen Einsatz und Risiken für die eigene Gesundheit. „Die AWO AJS gGmbH möchte sich dafür herzlich bedanken und diese Menschen unterstützen." Im Monat April werden deshalb weder von Eltern, die ihre Kinder nicht in die Kita bringen konnten, noch von Eltern in Notfallbetreuung Betreuungs- oder Verpflegungsentgelte erhoben. Die Kosten für Letztere übernimmt die AWO AJS gGmbH.