Erfurter Krämerbrückenfest findet ohne Markttreiben statt

Große Menschenansammlungen in der Innenstadt, wie bei der Eröffnung des Krämerbrückenfestes 2019, sollen in diesem Jahr vermieden werden. (Archiv-Foto)

Ein Krämerbrückenfest in der gewohnten Form wird es in diesem Jahr nicht geben. Statt dessen sollen Bühnen-Angebote auf bestimmte Örtlichkeiten beschränkt und das Fest selbst zeitlich gestreckt werden, bestätigt Kulturdezernent Tobias Knoblich (parteilos) mit Verweis auf die Corona-Pandemie. „Krämerlückenfestspiele“ sei eine treffendere Beschreibung für das, was möglich ist. Aktuelles zur Corona-Pandemie in unserem Blog