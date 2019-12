Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geschenke zum Fest

Es ist zu einer schönen Tradition geworden, dass die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Bottendorf in jedem Jahr kurz vor Weihnachten an Gleichaltrige denken, denen es nicht so gut geht und die zu Weihnachten keine Geschenke bekommen. Deshalb beteiligen sich die Jungen und Mädchen an der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. In diesem Jahr packten sie 20 Päckchen mit Kleidung, Spielzeug, Hygieneartikeln, Süßem und Materialien zum Malen.

Insgesamt wurden in der Unstrutapotheke in Roßleben 80 gefüllte Schuhkartons und 212,14 Euro Transportgeld abgegeben. In der Rankeapotheke in Wiehe wurden 20 weitere Kartons gezählt.