Erfurt. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Erfurt am Freitag bei 86,5.

30 Neuinfektionen in Erfurt - Patient aus Seniorenwohngruppe verstorben

Stand Freitag, 14 Uhr, wurden in Erfurt laut Stadtverwaltung insgesamt 571 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Nachdem dem die Stadt am Morgen noch einen Anstieg um 13 Fälle innerhalb von 24 Stunden gemeldet hatte, erhöhte sich deren Anzahl seit 8 Uhr um weitere 17 bestätigte Neuinfektionen. Eine Person aus einer Wohngruppe des Deutschordens-Seniorenhauses, die stationär behandelt wurde, ist an den Folgen ihrer Covid-19-Erkrankung verstorben. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog