138 Schüler lernen Welt der Blinden kennen

Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter dem Eichsfelder Blinden- und Sehbehindertenverband. Zu diesem Ergebnis kam der Kreisvorsitzende Ralf Lindemann bei der ersten Veranstaltung der Organisation in diesem Jahr, zu der rund 30 Mitglieder gekommen waren. Mit ihnen und für sie wurden 2019 zahlreiche Veranstaltungen organisiert. Und bei denen konnten auch prominente Gäste begrüßt werden wie der damalige Ministerpräsident Bodo Ramelow oder die bisherige Ministerin Heike Werner (beide Linke). Die Politiker informierten sich über die Verbandsarbeit und nutzten unter anderem den Rundgang per Langstock und mit verbundenen Augen zum Selbstversuch. Mit Mitgliedern und Gästen kamen sie ins Gespräch, berichtet Silke Senge, Leiterin der überregionalen Beratungsstelle des Blinden- und Sehbehindertenverbandes in Heiligenstadt.

Kaffeeklatsch und Kirchentour Nicht ohne Stolz wurde auch auf die regelmäßigen Treffen der Frauengruppe unter Leitung von Helga Pydde und Erika Kaufhold geblickt, auf den Kaffeeklatsch mit Vorträgen, die Faschingsfeier mit den Verbandsfreunden aus Nordhausen oder die Weihnachtsfeier mit Pfarrer Brodmann aus Günterode, der die Reiseleitung übernahm, als die Mitglieder zu einer Kirchentour per Bus zum Früchteteppich nach Sargenzell und Fulda unterwegs waren. Silke Senge, die auch Landesfrauenbeauftragte des Verbandes ist, organisierte ihrerseits erstmals ein landesweites Frauentreffen des BSVT in Gotha. Die „BlindSchleichen“, die Laufgruppe des Verbandes, nahm am Benefizlauf in Heiligenstadt teil. Und Hans-Reinhard Hupe aus Kefferhausen wurde für seine sportlichen Leistungen für die Wahl zum Thüringer Behindertensportler des Jahres nominiert. Er wurde Fünfter. Beratungen zum Sozialrecht Auch als Leiterin der überregionalen Beratungsstelle/Blickpunkt Auge war es für Silke Senge ein erfolgreiches Jahr. Sie führte 951 Beratungen durch. Schwerpunkte waren das Sozialrecht, Hilfsmittel und Alltagsprobleme. Das Schulprojekt „Behinderte im Alltag – Vortragsreihe vor Schülern und Pädagogen“ wurde außerdem fortgeführt. 138 Schüler im Landkreis Eichsfeld erlebten die besondere Unterrichtsstunde. Seit Projektbeginn 1991 waren es 2898 Schüler der Klassen eins bis elf. „Wir wollen den Kindern zeigen, wie man mit Blinden und Sehbehinderten umgeht und das wir genauso leben wollen wie sie“, erklärte Ralf Lindemann. Er bedankte sich bei der Kreissparkasse, die im Dezember das Projekt mit einer Spende in Höhe von 3000 Euro bedacht hatte. 2019 konnte der Kreisverband auch drei neue Mitglieder gewinnen, so dass er nun 73 fördernde und ordentliche Mitglieder zählt.