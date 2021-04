Sylvia Henze aus Zorge lässt sich von Katja Bär im Testzentrum, das im Café Central in Nordhausen eingerichtet wurde, auf Corona testen. Der Landkreis hält die meisten Testzentren auch in dieser Woche offen.

14.826 Tests in zehn Tagen im Landkreis Nordhausen

Nordhausen. Testzentren stehen im Landkreis Nordhausen auch in dieser Woche weiter offen.

In den zehn Tagen der Modellregion im Landkreis Nordhausen haben die Schnelltestzentren insgesamt 14.826 Tests gemacht, teilt das Nordhäuser Landratsamt mit. Davon seien 37 positiv ausgefallen, das entspreche einem prozentualen Anteil von 0,25 Prozent.

Alle aktuellen Infos zur Lage in Thüringen im Corona-Liveblog

„Durch die Öffnungen der Geschäfte haben wir erreicht, dass sich rein rechnerisch fast 20 Prozent unserer Einwohner allein in den Testzentren getestet haben“, sagt Landrat Matthias Jendricke (SPD). „Ich bedanke mich bei allen Hilfsorganisationen und Partnern, die uns dabei unterstützt haben, in so kurzer Zeit ein Netz von Teststellen im ganzen Landkreis aufzubauen.“

Fast alle Testzentren bleiben den Angaben zufolge auch in der kommenden Woche geöffnet, so dass die Südharzer wohnortnah einen kostenfreien Schnelltest machen können.

In Nordhausen gibt es weiter fünf Testzentren, neu ist eine Teststation im Landratsamt Nordhausen, die mittwochs von 11 bis 14 Uhr geöffnet ist.

Außerhalb der Kreisstadt gibt es sechs Teststellen: in Ellrich, Bleicherode, Ilfeld, Niedersachswerfen, Sollstedt und Günzerode. Zusätzlich tourt der Testbus mit Stationen in Wolkramshausen, Heringen, Mackenrode, Großwechsungen und Niedersachswerfen. Alle Informationen zu den Testzentren sind auf der Homepage des Landratsamtes zu finden.

