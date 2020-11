20 neue Infektionen im Ilm-Kreis

20 Neuinfektionen mit dem Coronavirus wurden dem Gesundheitsamt des Ilm-Kreises in den vergangenen 24 Stunden gemeldet. Wie das Landratsamt Donnerstagvormittag mitteilt, sind damit 409 bestätigte Fälle einer Coronavirus-Infektion bekannt. Die derzeit 93 aktiven Fälle und deren Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne, heißt es weiter. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.

Das Gesundheitsamt ermittelt weiter unter den Kontaktpersonen und macht Abstriche. 309 der bestätigten Fälle gelten als genesen, sieben sind verstorben. In den Ilm-Kreis-Kliniken werden aktuell ein bestätigter Fall und vier Verdachtsfälle isoliert behandelt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Ilm-Kreis liegt laut Meldung des Landes bei 50,8. Das Gesundheitsamt hat seit Mittwoch 117 Abstriche gemacht.

An der Regelschule „Robert Bosch“ in Arnstadt wurde neben der positiv getesteten Lehrkraft nun sieben Schüler positiv getestet. 94 der 373 schulpflichtigen Kinder sind als Kontaktpersonen in Quarantäne versetzt worden.

Im Kindergarten „Wipfratal Strolche“ im Arnstädter Ortsteil Wipfra sind zwei Kinder positiv auf das Coronavirus getestet worden. 36 von 40 Kindern und fünf der neun Erzieher gelten als Kontaktpersonen und wurden unter Quarantäne gestellt, wie aus der Mitteilung des Landratsamtes weiter hervorgeht.