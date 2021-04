Auch am Samstag wurden im Eichsfeld weitere Neuinfektionen gemeldet. (Symbolbild)

Eichsfeld Im Eichsfeld hat es mit Stand Samstag 31 Corona-Neuinfektionen.

31 Coronaneuinfektionen meldet das Landratsamt am Samstag für den Landkreis Eichsfeld. Insgesamt müssen derzeit 27 Menschen, die mit dem Virus infiziert sind, im Krankenhaus behandelt werden, elf von ihnen kämpfen mit einem schweren Verlauf. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab am Samstag, Stand 0 Uhr, die Sieben-Tage-Inzidenz mit 224,0 an.

