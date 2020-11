32 Corona-Fälle in Nordhäuser Seniorenheim

Der Südharz ist seit Dienstag Corona-Risikogebiet. Mit 39 Neuinfektionen, die binnen eines Tages allein bis zum späten Nachmittag bekannt wurden, ist ein neuer Höchststand erreicht. Etwa drei Viertel dieser Fälle betreffen das Nordhäuser Altenpflegezentrum St. Josefshaus in der Kranichstraße, teilte die Kreisverwaltung mit. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Live-Blog

Einrichtungsleiter Sven Gerlach zufolge wurden bislang 15 der 96 Mitarbeiter sowie 17 der 95 Heimbewohner positiv auf das Corona-Virus getestet. Von letzteren werden drei im Krankenhaus behandelt.

Am Donnerstag voriger Woche war ein Bewohner des Nordhäuser Seniorenheims nach einem Sturz ins Krankenhaus gebracht worden. Covid-19-Symptome zeigte er nicht, doch verlief ein Corona-Test positiv. Darauf schaltete das Seniorenheim sofort auf Stufe Rot: Besuche sind seitdem untersagt, die Bewohner müssen in ihren Einzelzimmern bleiben und dort auch die Mahlzeiten einnehmen, die Mitarbeiter tun unter Vollschutz ihren Dienst, arbeiten in Zwölf-Stunden-Schichten in ihren jeweiligem Bereich. „Ich bin froh, so motivierte Mitarbeiter zu haben“, zollt Gerlach ihnen Respekt in einer Situation, die ihn emotional umtreibt. Er spricht von einem „Horrorszenario“: „Das lässt mich fast verzweifeln. Aber wir müssen optimistisch bleiben. Vielleicht kommen wir mit zwei blauen Augen davon.“

Zunächst wurden am Montag nur 33 Bewohner eines Wohnbereiches sowie die dort tätigen 25 Mitarbeiter zum Test gebeten. Alle anderen 81 Mitarbeiter und Bewohner sollen diesen Donnerstag zum Nasen-Rachen-Abstrich, zeigt sich Gerlach voller Hoffnung auf Klarheit.

Inzidenzwert im Südharz knapp unter 100

Schon am Montag hatte der Landkreis Nordhausen die Schwelle zur Risikogebietseinstufung überschritten, nachdem angesichts von neun Neuinfektionen die Infektionszahl binnen sieben Tagen auf 46 stieg, der Inzidenzwert – berechnet auf 100.000 Einwohner – damit bei 55,1 lag. Dieser dürfte angesichts des drastischen Anstiegs um weitere 39 Fälle nun auf 98,3 nach oben geschnellt sein. Seit März summierten sich die labordiagnostisch bestätigten Corona-Fälle im Landkreis auf 260.

Gleichwohl sehe Landrat Matthias Jendricke (SPD) „momentan keinen akuten Handlungsbedarf“, was extra Anordnungen für den Südharz angeht, teilte Landratsamtssprecherin Jessica Piper mit. Die Lage werde jedoch jeden Tag neu eingeschätzt. Andere Landkreise und kreisfreien Städte haben via Allgemeinverfügung eine Maskenpflicht in Innenstädten, für Schulen einen eingeschränkten Regelbetrieb, ein Verbot von Kinder- und Jugendvereinssport oder etwa Besuchsverbote für Seniorenheime erlassen. Letzteres für sich selbst zu tun, ist den Einrichtungen nach wie vor unbenommen.

Ein Corona-Fall in Nordhäuser DRK-Heim

Wie viele Südharzer Seniorenheime seit März Corona-Fälle hatten, vermag das Landratsamt nicht mitzuteilen: „Aufgrund des momentanen Arbeitsaufkommens im Gesundheitsamt ist eine tiefer gehende Recherche derzeit nicht möglich“, bittet Piper um Verständnis. „Mehrere Pflegeeinrichtungen“ seien betroffen. Aktuell ist das neben dem St.-Josefshaus das Nordhäuser DRK-Heim am Marienweg.

Heimleiterin Doreen Apel zufolge betrifft dies eine Mitarbeiterin, vergangenen Donnerstag gilt deshalb auch in diesem Heim Stufe „Rot“ und damit ein Besuchsverbot. Besagter Mitarbeiter habe keinen direkten Kontakt zu den Bewohnern gehabt. Weil er jedoch an einer Beratung teilnahm, wurden neun Pflegeheimmitarbeiter sowie neun weitere Kollegen aus der DRK-Kreisverbands-Geschäftsstelle getestet und bis 24. November unter Quarantäne gestellt. Stich-Wort

