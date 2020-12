44 neue Corona-Infizierte im Landkreis Nordhausen

Das Gesundheitsamt in Nordhausen hat am Montag 44 neue Corona-Infizierte festgestellt. Das geht aus Daten des Thüringer Gesundheitsministeriums (mit Stand Montagnacht 0 Uhr) hervor. Wie Landrat Matthias Jendricke (SPD) auf Facebook mitteilte, stammen 33 der neuen Fälle aus einem Massentest im Wohnheim am Förstemannpark in Nordhausen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenfreien Corona-Liveblog

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei 113,9. Als aktive Fälle, also Neuinfektionen binnen der vergangenen 14 Tage, vermeldet das Gesundheitsministerium 196 Infizierte. Insgesamt sind derzeit 53 stationäre Patienten gelistet; bei 15 verläuft die Krankheit schwer. Seit Ausbruch der Pandemie hat es im Südharz 417 Corona-Infektionen gegeben, heißt es aus dem Landratsamt.