Aktuell 893 positive Corona-Infektionen in Erfurt

Am Sonntag, 8 Uhr, wurde gemeldet, dass in Erfurt insgesamt 2306 Personen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Am Samstag waren es zur gleichen Zeit 2296 Personen gewesen. Vom Freitag zum Samstag ist die Zahl innerhalb von 24 Stunden um 46 Erkrankte gestiegen. Dass am Sonntag nur zehn weitere dazu kamen, ist mit der am Wochenende eingeschränkten Rückmeldung begründet.

Die 7-Tage-Inzidenz für Erfurt liegt bei 128,5. 34 Erfurterinnen und Erfurter mit Corona-Infektion befinden sich in stationärer Behandlung. Die Zahl der als genesen Geltenden ist um 57 auf 1362 gestiegen. 51 Personen mit Corona-Infektion sind verstorben. Damit gibt es in Erfurt 893 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.

