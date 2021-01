Trotz Corona-Inzidenz: Bewegungsradius wird in Erfurt nicht eingeschränkt

Obwohl die Zahlen in Thüringens Landeshauptstadt steigen und aktuell eine Inzidenz von knapp 200 besteht, soll für die Einwohner Erfurts keine Bewegungseinschränkung gelten. Bund und Land hatten empfohlen, einen Bewegungsradius von 15 Kilometern festzulegen. Die Entscheidung dazu liegt bei den Landkreisen und kreisfreien Städten. Corona-Blog: Rot-Rot-Grün will Landtagswahl verschieben – Virus wütet im Kreis Saalfeld-Rudolstadt mit am stärksten

"Ich gehe nicht davon aus, dass wir sie diese Regelung festschreiben werden“, sagt Rathaussprecher Daniel Baumbach auf Anfrage unserer Zeitung. „Der Oberbürgermeister hält das für unsinnig.“ Nur mit einem triftigen Grund dürfte dann diese Radiusgrenze überschritten werden. Dieser wäre der Weg zur Arbeit – ein Ausflug in den Winterwald allerdings nicht. Auch Arnstadt und Gebesee liegen außerhalb dieses Radius.

In Thüringen gibt es bisher keine Verpflichtung für die Bürger, ihren Bewegungsradius auf 15 Kilometer um ihren Wohnort einzuschränken. In Thüringen weisen fast alle Gebiete mehr als 200 Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage auf.

Am Mittwoch läuft in Erfurt die bisherige Allgemeinverfügung aus, in großen Teilen wird sie wie bisher bestehend verlängert. Dazu gehört das weitere Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung in der Innenstadt, in Geschäften und im Personennahverkehr.