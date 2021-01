Corona fordert in Erfurt sechs weitere Menschenleben

Erfurt. Innerhalb von 24 Stunden sind sechs Menschen in Erfurt in Verbindung mit dem Coronavirus verstorben. Am Sonntag wurden 19 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter.

Sechs weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat am Sonntag das Erfurter Gesundheitsamt gemeldet. Damit sind bisher 121 Erfurter an oder mit dem Virus gestorben. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Zudem teilte das Gesundheitsamt am Sonntagvormittag 19 Neu-Infektionen in den letzten 24 Stunden mit. Zugleich gelten 80 Infizierte neu als genesen. Am Samstag waren 70 neue Ansteckungen und 60 neu Genesene gemeldet worden.

Als aktiv gelten in der Landeshauptstadt aktuell 760 Infektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken. Sie liegt nun bei 148 Ansteckungen pro Woche und 100.000 Einwohner.