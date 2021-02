Thüringen öffnet in dieser Woche die Corona-Impfungen mit dem Astrazeneca-Präparat bereits für die nächste Prioritätsgruppe. (Symbolbild)

Erfurt Grundschullehrer und Erzieher in Schulhorten und Kindergärten könnten in Thüringen doch schon eher geimpft werden. Es steht noch eine Entscheidung des Bundes aus.

Corona-Impfungen für Grundschullehrer in Thüringen voraussichtlich ab Sonntag

Corona-Impfungen für Grundschullehrer und Erzieher in Schulhorten und Kindergärten könnten in Thüringen nach Angaben von Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) schon am kommenden Sonntag starten. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog