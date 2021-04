Corona-Virus: Drei Kindergärten im Ilm-Kreis geschlossen

Ilm-Kreis. Im Ilm-Kreis sind seit Montag 28 neue Corona-Fälle registriert worden.

Das Gesundheitsamt des Ilm-Kreis ermittelt am Dienstag zu 704 bestätigten, aktiven Fällen. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog.

28 Fälle sind seit Montag hinzugekommen. In den Ilm-Kreis-Kliniken werden 38 bestätigte Fälle, fünf davon auf Intensivstation, einer davon beatmet, und vier Verdachtsfälle isoliert behandelt. Der Kindergarten Regenbogen in Arnstadt und der Kindergarten in Dornheim sind vorläufig bis zum 30. April geschlossen. Eine Notbetreuung findet nicht statt.

Bei einigen bestätigten Infektionen wurde die britische Mutation nachgewiesen. Gleiches gilt für den Kindergarten in Wüllersleben, der vorläufig bis zum 29. April geschlossen ist. In einem Pflegedienst in der Landgemeinde Stadt Großbreitenbach sind zwei betreute Personen positiv getestet worden.

Am Dienstagnachmittag teilte Dirk Gersdorf, Sprecher der Stadt Arnstadt, dieser Zeitung mit, dass der Schnelltest einer Erzieherin des Kindergartens „Wipfrataler Strolche“ in Wipfra positiv war. Nun folge zunächst der PCR-Test. Das Gesundheitsamt habe aber bereits für 17 Kinder, die Erzieherinnen sowie das Küchenpersonal Quarantäne verordnet. Noch am Nachmittag seien die Eltern informiert worden. „Aufgrund der verordneten Quarantäne ist eine Betreuung der Kinder nicht mehr möglich, sodass die Einrichtung ab 21. April erst einmal schließt“, so Gersdorf.