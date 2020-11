Corona: Weitere 27 Neuinfektionen im Eichsfeld

Erneut muss das Gesundheitsamt des Landkreises Eichsfeld weitere Neuinfektionen mitteilen. Innerhalb von 24 Stunden stieg zum Stand Freitag acht Uhr die Fallzahl um weitere 27 an. Zwölf Personen gelten zum gleichen Stichtag als wieder genesen, sodass die Zahl der aktuell infizierten Personen bei 204 liegt. Mittlerweile werden 19 Eichsfelder stationär behandelt, bei vieren gebe es laut Mitteilung der Behörde einen schweren Verlauf. Der Sieben-Tages-Inzidenzwert laut Robert-Koch-Institut steigt auf 112 an. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Als weitere Einrichtung ist die Regelschule Breitenworbis mit zwei Infektionsfällen betroffen. Bisher wurde eine Klasse durch das Gesundheitsamt unter Quarantäne gestellt, weitere Ermittlungen laufen aktuell noch.

Das Landratsamt bleibt seiner Regel treu und nennt die Orte, die mit fünf und mehr Fällen besonders betroffen sind. In Leinefelde sind es derzeit 36 Fälle, in Heiligenstadt 28, in Worbis 16, in Dingelstädt und Berlingerode jeweils neun, in Niederorschel sieben, in Großbartloff sechs, in Ferna, Gernrode und Büttstedt jeweils fünf. Auch Streitholz hat mit fünf Fällen zu kämpfen. Alle anderen erkrankten Personen verteilen sich über das gesamte Kreisgebiet.

Seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr dieses Jahres haben sich inzwischen 850 Einwohner des Landkreises mit dem Coronavirus infiziert. 626 gelten als genesen, 20 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion verstorben.