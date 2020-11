Um zehn Personen ist die Gesamtzahl der bislang positiv auf das Coronavirus getesteten Personen auf nunmehr 566 Menschen im Landkreis Gotha angestiegen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Am Montag vermeldete das Robert-Koch-Institut noch 556 Personen, die mit dem Coronavirus infiziert waren.

Damit stieg auch die Zahl der aktuell an Covid-19 Erkrankten auf 85 Personen an. Stationär werden jetzt acht Personen im Landkreis behandelt, davon werden zwei Personen auf der Intensivstation betreut. Unverändert geblieben ist die Anzahl, der inzwischen am Coronavirus Genesenen, die 450 Personen beträgt. Bislang verstorben sind 31 Personen.

Wie das Landratsamt Gotha mitteilte, liegt der Inzidenzwert aktuell bei 34,1.