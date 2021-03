Laut Gesundheitsamt werden auch am kommenden Wochenende Lehrer und Erzieher gegen das Coronavirus geimpft.

Eichsfeld. In einem Heiligenstädter Kindergarten ist es zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Vier weitere Todesfälle wurden beim Gesundheitsamt gemeldet.

Drei Kindergartengruppen im Eichsfeld sind in Quarantäne

21 Neuinfektionen mit dem Coronavirus stehen in der Bilanz des Eichsfelder Gesundheitsamtes für Mittwoch. 20 weitere Menschen gelten wieder als genesen. Allerdings hat sich die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit einer Coronainfektion auf 161 erhöht. Zu betrauern seien drei Herren im Alter von 93, 79 und 82 Jahren und eine Frau im Alter von 85 Jahren. Aktuell seien 460 Einwohner des Landkreises Eichsfeld infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz Stand Mittwoch 8 Uhr betrug 161, das Robert-Koch-Institut meldete mit Stand 0 Uhr einen Wert von 144. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog