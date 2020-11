Ein Corona-Fall in Asylbewerberunterkunft Gerstungen

Seit Montagabend (16. November) steht die Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Gerstungen unter Quarantäne, teilt das Gesundheitsamt mit. Nach dem bei einem Kind eine Corona-Infektion nachgewiesen worden war, habe man für sämtliche derzeit dort lebenden 103 Bewohner Quarantäne angeordnet. Weitere Personen wiesen Erkältungssymptome auf. Man arbeite gerade an der Teststrategie für die Unterkunft. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Das Gesundheitsamt hat gestern auf Nachfrage bestätigt, dass ein Fünftklässler des Abbe-Gymnasiums in Eisenach positiv getestet wurde. Eine Quarantäne für andere Schüler und Lehrkräfte sei aber laut Amtsärztin Helena Maier nicht notwendig gewesen. Daher gibt es dazu auch keine Anordnung. Man sei in diesem Fall als Amt den Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes gefolgt. Der Schüler sei mit nicht typischen Symptomen am Donnerstag in der Teststelle des Gesundheitsamtes in Eisenach getestet worden. Daher betrage seine Ansteckungszeit laut RKI zwei Tage, am Dienstag war er aber laut Maier schon nicht mehr in der Schule. Der Test bei einem weiteren Kind der fünften Klasse fiel negativ aus.

Laut Robert-Koch-Institut liegen in Thüringen nur die Stadt Suhl (38,1) und die Stadt Eisenach mit ihren Inzidenzwerten (Zahl der Neuinfektionen binnen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner) unter dem zweiten Grenzwert von 50. In Eisenach (23,7) sind die Zahlen derzeit so niedrig, dass schon der erste Grenzwert von 35 nicht erreicht wird (Stand 17. November, 0 Uhr).

Der Wartburgkreis liegt mit 50,4 knapp über dem Grenzwert. Aktive Infektionen gibt es in der Stadt Eisenach 34 (minus 4 im Vergleich zum Vortag) und im Wartburgkreis 103 (plus 12), Schwerpunkte in Bad Salzungen (16 Fälle), Dermbach (13), Ruhla/Seebach (10).

Die noch vergleichsweise niedrigen Zahlen in der Region spiegeln sich in der Belegung der Corona-Betten in den Kliniken wieder. Auf der Intensivstation des Klinikums Bad Salzungen wird ein Covid-19-Patient behandelt. Im Eisenacher Klinikum sind zehn Menschen mit einer Corona-Infektion auf der Isolierstation, keiner benötigt eine intensiv-medizinische Behandlung.

Mit Sorge sieht man im Klinikum, dass wohl manche Menschen aus Angst vor einer Ansteckung das Krankenhaus meiden. „Wir erleben mit 72 Prozent eine für einen November ungewöhnlich niedrige Auslastung.“ Geschäftsführer Thomas Breidenbach bittet die Patienten „im eigenen Interesse zu Vorsorgeterminen etwa in der Tumorbehandlung zu gehen und bei Verdacht auf Herzinfarkt oder Schlaganfall in die Notaufnahme zu kommen. Wir tun alles für die Patientensicherheit“.